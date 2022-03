Psg, Neymar smentisce la rissa con Donnarumma e pubblica la chat su Whatsapp

Neymar smentisce la lite: "È tutto una bugia"

Nella prima Neymar ha postato la sua chat proprio con Donnarumma, che ha inoltrato l'articolo di Marca al compagno aggiungendo: "Ciao Ney. Scusa per ieri. Questa notizia è inaccettabile". L'attaccante ha poi risposto: "Tranquillo. Nel calcio può succedere. Siamo una squadra e siamo con te. Sei ancora molto giovane e vincerai tante cose. Rialzati e continua così. Un abbraccio". Nella seconda invece Neymar ha smentito direttamente la notizia lanciando anche un duro messaggio: "Odio venire qui e commentare queste informazioni... Ma quella del post precedente è una bugia. Non c'è stata nessuna rissa negli spogliatoi!!! Giornalisti incompetenti che si vogliono mettere in mostra, riprovate la prossima volta ok?".