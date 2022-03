Marca: "Psg, Neymar attacca Donnarumma nello spogliatoio: rissa sfiorata"

MADRID (SPAGNA) - È stata una notte di calcio straordinaria quella del Santiago Bernabeu, dove 60mila spettatori hanno assistito all'impresa del Real Madrid di Carlo Ancelotti contro il Psg di Mauricio Pochettino. I Blancos, ko per 1-0 all'andata, hanno chiuso i primi 45' sotto di un gol (Mbappé). La remuntada sembrava a questo punto impossibile, ma a volte i "miracoli" accadono. Una tripletta di Benzema nel giro di 17' ha cambiato le sorti della gara regalando la qualificazione al Real Madrid ed eliminando dalla competizione Messi e compagni. Grande entusiasmo in campo e sugli spalti, mentre per il Psg la delusione è enorme.

"Psg, Donnarumma e Neymar litigano nello spogliatoio"

Tensione negli spogliatoi dopo il triplice fischio. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, ci sarebbe stato un duro confronto tra l'ex portiere del Milan Gigio Donnarumma e la stella brasiliana Neymar. O Ney avrebbe accusato l'estremo difensore italiano di aver rimesso in partita i padroni di casa con l'errore in disimpegno che ha regalato ai Blancos il gol del momentaneo pareggio. Gigio, però, avrebbe risposto per le rime, accusando l'ex Barcellona di aver perso troppo facilmente il pallone in occasione del secondo gol del Real Madrid. I due sarebbero giunti quasi alle mani se non fosse stato per il pronto intervento dei compagni che si sono messi in mezzo per evitare il peggio. Una rissa sfiorata, insomma, in una notte che il Psg deve cercare di lasciarsi presto alle spalle.