Sport: "Leonardo a rischio, Al-Khelaifi a Doha per l'addio al Psg"

Il ko europeo del Psg contro il Real Madrid rischia di far saltare il banco, cioè i big dello spogliatoio e i vertici dirigenziali. Sul patibolo sono saliti anche Messi, Neymar e Donnarumma, quest'ultimo preso di mira soprattutto dalla stampa francese per l'errore sul primo gol di Benzema. La Pulce potrebbe dire addio con un anno di anticipo, O' Ney può essere ceduto, mentre l'unico punto fermo rimane Mbappé, che però è in scadenza e non ha ancora rinnovato. La rifondazione è quasi obbligata, sicuramente è in fase di meditazione. E a rischiare potrebbe essere anche il ds Leonardo.