L'Équipe: "Il Psg pagherà 15 milioni a Pochettino in caso di esonero"

PARIGI - Le prestazioni del Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino hanno deluso tutti, dai tifosi alla società, con il tecnico argentino che sembra sempre più lontano da Parigi. Si fanno infatti sempre più insistenti le voci di un esonero a fine stagione del tecnico argentino. L'Equipe ha svelato però una particolare clausola nel contratto dell'ex tecnico del Tottenham: il Psg dovrà infatti pagargli circa 15 milioni di euro in caso di rescissione del contratto quest'estate. La cifra spesa supererebbe i 20 milioni aggiungendo anche i suoi assistenti.

In Francia accusano Neymar: "È la rovina del Psg"

Pochettino sempre più lontano da Parigi

Pochettino ha attualmente un contratto fino a giugno 2023 con uno stipendio di 8 milioni di euro a stagione. Il suo futuro però è molto incerto dopo l'eliminazione agli ottavi della Champions League contro il Real Madrid, l'eliminazione dalla Coppa di Francia per mano del Nizza e la recente sconfitta contro il Monaco per 3-0 in campionato.