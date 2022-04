Ligue 1, il Rennes non molla il 2° posto: 3-2 al Reims

REIMS (Francia) - Il Rennes inaugura la 31ª giornata della Ligue 1 vincendo a casa del Reims per 3-2 e rilanciando la sfida al 2° posto. Protagonista assoluto del match il centrocampista Benjamin Bourigeaud: doppietta nell'arco di 4 minuti (39' e 43') per indirizzare subito la partita poi chiusa definitivamente da Terrier che sigla il tris al 58'. I padroni di casa ci provano arrivando sul 2-3 all'80' dopo il rigore di Cajuste. Con questo successo (5° nelle ultime 6) il Rennes raggiunge il Marsiglia al 2° posto (56 punti) con i ragazzi di Sampaoli in campo domenica contro il Montepellier per cercare di ritornare da soli alle spalle del Paris Saint-Germain.