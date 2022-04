Ligue 1, il Monaco sorpassa il Nizza. Si riaccende la lotta salvezza

Si gioca la 33ª giornata di Ligue 1 con tutti e dieci i match in programma divisi in due blocchi da cinque gare alle 19 e alle 21. Il Monaco trionfa nel derby della Costa Azzurra con il Nizza. Una vittoria che consente all'undici di Clement di prendersi il quarto posto, scavalcando proprio la formazione di Galtier e firmando il quinto successo consecutivo. In coda è bagarre salvezza, con almeno quattro squadre ancora coinvolte. Vittoria pesantissima per il Clermont, che grazie a un gol di Bayo nel finale batte il Troyes e sorpassa il St. Etienne, che con Bouanga e Nordin rimonta dallo 0-2 al 2-2 in casa del Bordeaux, che si era illuso con Mara e Onana. Sospiro di sollievo per il Lorient, che con un gol al 96' di Ouattara supera 1-0 in extremis il fanalino di coda Metz e si tiene appena sopra la zona caldissima della classifica. Sfuma forse definitivamente l'obiettivo Europa per il Lille, che cade 2-1 in casa del Reims, che si porta avanti con Munetsi e la spunta a tempo scaduto grazie ad Abdelhamid dopo il momentaneo pari di Renato Sanches.