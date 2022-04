Il Psg è campione di Francia: Messi in gol, 1-1 col Lens

PARIGI (Francia) - Il Psg regala alla proprietà qatariota l'ottava vittoria della Ligue 1 della propria gestione, la decima della storia del club. La squadra di Pochettino pareggia 1-1 in casa il Lens e diventa, assieme al St.Etienne, la squadra più titolata di tutta la Francia. Verdetto che per Verratti e compagni arriva con quattro giornate d'anticipo, con il +16 sul Marsiglia che rende aritmetico il finale di campionato: serviva solo un punto ai parigini, che passano in vantaggio con Messi ma vengono raggiunti all'88' da Jean. Pareggio che consente comunque al titolo di tornare a Parigi dopo la vittoria del Lille nella scorsa stagione. Gara odierna che non ha visto protagonista Donnarumma, relegato in panchina da Pochettino che invece dà fiducia dal 1' come spesso accade a Verratti, unico protagonista in campo di tutti e gli otto successi in campionato della proprietà qatariota: dopo un primo tempo di sostanziale equilibro, col Lens che vuole vendere cara la pelle, al 56' Danso lascia in 10 i suoi per doppia ammonizione e per poco Messi non soprende il portiere nella punizione successiva. Pochi minuti dopo Sergio Ramos manda alto da pochi passi, ma al 68' Messi con un colpo dei suoi decide il match: gran sinistro a rientrare da fuori area della Pulce che non lascia scampo a Leca: quinto gol in campionato dell'argentino per l'1-0. All'88', però, Jean in spaccata su assist di Machado regala l'1-1 agli ospiti, rendendo agrodolce la serara del club della capitale transalpina, alle prese con l'ennesima stagione deludente in campo europeo e con il malconento di parte dei tifosi della curva che ha deciso (dopo averne comunicato l'intenzione nei giorni scorsi) di abbandonare gli spalti al 75' e di festeggiare la vittoria del campionato al di fuori del Parco dei Principi.