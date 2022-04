Ligue 1, il Rennes affonda il St Etienne e vede la Champions

Emozioni e spettacolo anche nella 35ª giornata di Ligue1, con il Rennes che si conferma ancora terza forza del campionato francese. L'undici di Bruno Genesio supera 2-0 il St Etienne con la doppietta di Majer, che colpisce nel finale del primo e del secondo tempo e che regala ai rossoneri il terzo posto in classifica a spese del Monaco e dello speranzoso Strasburgo, autore di una grande rimonta contro il PSG nell'anticipo del venerdì. "Rouge et Noire", che fanno valere la differenza reti, grazie alla quale mantengono la posizione nei confronti della squadra del Principato e cotinuano a sognare la qualificazione in Champions League.