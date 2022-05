Il Monaco ringrazia Tchouameni e batte 2-1 il Lilla

LILLA (Francia) - Una doppietta di Tchouameni trascina il Monaco al successo esterno per 2-1 contro il Lilla: nel match valido per l'anticipo della 36ª giornata di Ligue 1 la squadra di Clement centra l'ottavo successo consecutivo e aggancia momentaneamente il Marsiglia al secondo posto con 65 punti: sono i monegaschi a passare in vantaggio, con Tchouameni che al 20' controlla un assist al limite dell'area di Ben Yedder e fredda Jardim con un destro preciso. Nel secondo tempo la squadra di casa raggiunge il pari grazie ad Angel Gomes, che dopo una bella azione personale trafigge Nubel con un gran tiro. Al 75' però, ancora Tchouameni fissa il risultato sul 2-1, realizzando la sua prima doppietta con la maglia della squadra del Principato grazie ad un bel tentativo da fuori area che non lascia scampo al portiere, chiudendo la partita. Un ko che sancisce, per i campioni di Francia uscenti, la mancata partecipazione aritmetica alle coppe europee del prossimo anno.