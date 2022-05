Psg, Pochettino si conferma: "Rimango al 100%"

PARIGI - "Rimarrò sulla panchina del Psg al 100%. Ho ancora un anno di contratto, abbiamo delle sfide davanti che motiverebbero qualsiasi allenatore. Voglio restare, il Psg è un club ambizioso". Sono le parole a "Cadena Cope" di Mauricio Pochettino che a sorpresa si conferma sulla panchina dei parigini nonostante i risultati ottenuti. Dal suo arrivo infatti Pochettino ha perso il campionato dello scorso anno e in questa stagione sono arrivate le clamorose eliminazioni in Coppa di Francia e soprattutto agli ottavi della Champions League per mano del Real Madrid. Tutto questo con una rosa piena di campioni, con un tridente stellare composto da Neymar, Mbappé e Messi.