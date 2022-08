Ligue 1, esordio super per Ramsey: entra, segna e salva il Nizza

TOLOSA (Francia) - La domenica pomeriggio della 1ª giornata di Ligue 1 si apre con il pareggio per 1-1 tra il Tolosa e il Nizza. Dopo essere passata in svantaggio al 20', con il gol siglato da Thijs Dallinga, la formazione ospite riesce ad agguantare il pareggio grazie al super esordio dell'ex Juve Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha fatto il suo ingresso in campo al 77' (al posto di Stengs) e ha trovato la prima rete in maglia rossonera dopo 30 secondi su assist di Billal Brahimi, salvando i nuovi compagni di squadra dalla prima sconfitta stagionale. Rimandato invece il debutto di Mattia Viti: solo panchina per il difensore ex Empoli, così come per l'ultimo arrivato Kasper Schmeichel.