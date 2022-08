Scontro social Neymar-Mbappè: caos al Psg per colpa di un like!

PARIGI (Francia) - Un like di troppo scatena un'altra polemica nel Paris Saint Germain. Al termine della partita vinta contro il Montpellier, Neymar ha approvato un post che criticava la scelta di Kylian Mbappé come rigorista . L’attaccante francese durante la partita di campionato ha fallito un rigore mentre - poco dopo - il brasiliano ne ha realizzato un altro assegnato successivamente alla squadra di Galtier.

Il malcontento dei tifosi

Sul post in cui il campione brasiliano ha lasciato il proprio like, c'è una palese critica al compagno di squadra. I commenti contro Mbappé si sono susseguiti: l’attaccante transalpino è accusato di aver inserito - in una delle clausole del rinnovo contrattuale - il diritto di dover calciare i rigori della squadra. “Mbappe non è il proprietario del PSG!!” è il commento più frequente. Nemo profeta in patria.