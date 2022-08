Mundo Deportivo: "Ecco perché Neymar ce l'ha con Mbappé"

I cinque gol del Psg al Montpellier nella seconda giornata di Ligue 1 non hanno stemperato la tensione tra Neymar e Mbappé, anzi. Il francese ha sbagliato un rigore e quando al Psg ne è stato fischiato un altro a favore, questo se l'è preso il brasiliano, "rubandolo" al compagno, designato come primo rigorista. E O Ney ha segnato. Da lì in poi Mbappé ha tenuto il muso, ma per il Mundo Deportivo la ragione del rapporto teso tra i due avrebbe radici diverse.