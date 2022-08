Ligue1, il Nizza di Ramsey cade col Clermont

Nella terza giornata di Ligue1 il risultato più sorprendente è la sconfitta del Nizza contro il Clermont. I rossoneri, nonostante la buona prova di Ramsey, non riescono a riequilibrare la partita dopo il gol subito in avvio. L’Auxerre vince in trasferta contro il Montpellier, successo esterno anche per il Brest che supera l’Angers. Il Tolosa pareggia in casa con il Lorient, lo Strasburgo impatta col Reims.

La partita è subito emozionante. Il Nizza parte bene, e dopo appena tre minuti sfiora il vantaggio con una conclusione di Gouiri che finisce sul palo. I padroni di casa - avvertito il pericolo - reagiscono e al 6’ trovano il vantaggio grazie a Khaoui. Il Clermont gioca meglio, il Nizza fatica a trovare le misure e rischia di subire il raddoppio. Nella ripresa gli ospiti giocano meglio, l’ex juventino Ramsey sfiora il pareggio, ma l’intervento del portiere Diaw gli nega la gioia del gol. Tra i rossoneri il nervosismo inizia ad affiorare: gli ospiti finiscono la partita in nove uomini per le espulsioni di Lemina e Todibo.

Strasburgo-Reims 1-1

Partita equilibrata, con i padroni di casa che non riescono a capitalizzare il gol di vantaggio firmato da Djiku nel recupero del primo tempo. Nella ripresa gli ospiti pareggiano a sei minuti dal termine con Balogun che sfrutta al meglio un assist di Flips.

Angers-Brest 1-3

Primo successo stagionale per il Brest che trova tre punti preziosi. Gli ospiti sbloccano il risultato dopo appena dieci minuti con Le Douaron che - sugli sviluppi di un corner - anticipa tutti e mette alla spalle di Bernardoni. L’Angers prova a rientrare in partita, ma resta in dieci uomini per l’espulsione di Sabanovic. Al 38’ Le Douaron trova il gol del raddoppio realizzando la sua doppietta personale. Nella ripresa gli ospiti dilagano trovando - sempre sugli sviluppi di un corner - anche la terza segnatura con Dari. A venti minuti dal termine, i padroni di casa accorciano le distanze con Boufal.

Montpellier-Auxerre 1-2

L’Auxerre trova una preziosa vittoria che matura nella parte finale della ripresa. Il Montpellier gestisce meglio la prima parte di gara, e va avanti prima dell’intervallo grazie a un colpo di testa di Sakho. La partita è nervosa, ne fanno le spese Fayad e Niang che vengono espulsi. La partita resta in equilibrio numerico, ma gli ospiti riescono a trovare il pareggio con Nuno Da Costa a venti minuti dal termine. Il raddoppio degli ospiti arriva tre minuti dopo su calcio di rigore: dal dischetto, Autret non sbaglia. Nel finale le squadre restano in nove: espulsi Da Costa e Savanier.

Tolosa-Lorient 2-2

Emozioni e gol nella sfida tra Tolosa e Lorient. Gi ospiti trovano subito il gol del vantaggio con una punizione di Lauriente, ma Ratao riporta in equilibrio il risultato a ridosso della mezz’ora. Prima della fine del primo tempo, gli ospiti hanno l’occasione per raddoppiare, ma Moffi sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa i padroni di casa trovano il gol del raddoppio con Dallinga, ma nel finale Kone ristabilisce l’equilibrio dal dischetto.

Rennes-Ajaccio 2-1

Il Rennes conquista la prima vittoria stagionale contro un Ajaccio mai domo: finisce 2-1 per i bretoni al Roazhon Park. I rossoneri padroni di casa sbloccano il risultato al 19' con Martin Terrier: il numero 7 raccoglie un ottimo passaggio di Truffert, carica il tiro e batte il portiere dell'Ajaccio, Leroy. L'Ajaccio si scuote e alla fine del primo tempo conquista un calcio di rigore. Mangani segna il gol del pari ma l'arbitro El Hadj fa ripetere la battuta dagli undici metri: l'ex centrocampista dell'Angers non riesce a superare Alemdar che compie una parata da applausi. Nella ripresa l'Ajaccio si riversa in avanti e trova il pareggio con El Idrissy al 60'. Il Rennes non ci sta, pressa a tutto campo e al 62' arriva il gol del 2-1: i rossoneri usufruiscono di un calcio d'angolo che viene battuto verso Loic Bade. Il 22enne difensore prolunga per l'ex Bologna Theate che, di testa, supera Leroy e regala 3 punti fondamentali al Rennes.

