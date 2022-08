Mbappé, gol in 8 secondi: lo schema che ha sorpreso il Lilla

PARIGI - Sembra Jacobs, invece è Mbappé. La velocità è la stessa, anzi il fenomeno del Psg contro il Lilla ha fatto meglio di Marcell sui 100 metri: calcio d'inizio, imbucata di Messi per lo scatto di Kylian che davanti al portiere segna con un pallonetto morbido dopo appena 8 secondi. Una rete da record: è la più veloce di sempre della Ligue 1. Solo due talenti come la Pulce e l'ex Monaco potevano confezionare una giocata simile, arricchita durante il resto della gara da un punteggio rotondissimo: 7-1 per il Paris e tripletta di Mabppé. Ingiocabili.