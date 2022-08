Champions, Galtier: "Juve? Non mi fido. Paredes ad oggi è convocato col Psg"

"La Juventus è un grande club e non credo alla storia che non sia in forma". Cristophe Galtier , allenatore del Paris Saint Germain , parla del club bianconero, inserito nello stesso girone dei francesi. "Sarebbe molto semplicistico dire che il Paris Saint Germain è la squadra favorita del girone. Io ascolto voi della stampa e avete tutto il diritto di parlare e dare giudizi, ma sarebbe del tutto inappropriato per me dire che noi siamo i favoriti".

"Paredes è un nostro giocatore e sarà convocato"

Sui bianconeri: "La Juventus è un club importante e ha vinto la Champions League in passato, anche se è passato un pò di tempo dall'ultimo successo. Pochi anni fa hanno raggiunto la finale. Affronteremo una squadra abituata a giocare questa manifestazione e giocheremo in uno stadio molto caldo. Non posso rispondere sullo stato di forma dei bianconeri perchè sono concentrato sulla mia squadra e poi abbiamo saputo del sorteggio solo ieri". La Juventus cerca con insistenza Paredes. "Ad oggi è un giocatore del Psg, so che ci sono stati degli scambi con la Juve ma al momento è un nostro giocatore e vedremo alla fine del mercato. Sarà convocato per la sfida con il Monaco". I bianconeri hanno già in rosa tre ex giocatori del Psg. "Angel Di Maria, che ha scritto la storia di questo club, Adrien Rabiot che ha giocato nelle giovanili e Moise Kean, che ha scritto pagine importanti nel Psg. In più hanno ufficializzato Milik, che conosce molto bene la Ligue 1".