Ligue 1, Lille corsaro ad Ajaccio: Fonseca vince 3-1 e si rilancia

AJACCIO (Francia) - Vince e convince il Lille di Paulo Fonseca . Nell'anticipo della quarta giornata di Ligue 1 , la squadra dell'ex tecnico della Roma supera 3-1 l' Ajaccio in Corsica e aggancia il treno delle seconde a quota sette punti. I gol degli ospiti portano la firma di Yazici, Bamba e Djalo . Per i padroni di casa c'è solo la magra consolazione della rete della bandiera messa a segno da Bayala : Ajaccio fermo a quota un punto dopo quattro giornate.

Yazici trascina il Lille: che gol!

Allo Stade Francois-Coty di Ajaccio i padroni di casa neopromossi vogliono cogliere il primo successo stagionale tra le mura amiche; il Lille di Paulo Fonseca, reduce dal pesante 7-1 subito contro il Psg, arriva in Corsica con l'imperativo categorico dei tre punti. Gli ospiti partono forte e segnano al 17' con il turco Yazici: il siluro del centrocampista non lascia scampo all'estremo difensore corso Leroy. Il Lille continua a premere e dopo diversi tentativi andati a vuoto segna il 2-0 con un gran gol di Bamba che addomestica un passaggio smarcante dal limite dell'area di rigore e spedisce il pallone nell'angolino basso di destra. L'Ajaccio segna il gol della bandiera all'84' con Bayala e il Lille spreca un calcio di rigore con David all'89'. In classifica il Lille sale così a quota 7 punti e archivia la brutta sconfitta casalinga subita settimana scorsa per mano del Psg. Dopo l'ottima prestazione offerta a Rennes, i corsi neopromossi devono ritrovare gioco e fiducia.