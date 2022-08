Ligue 1, Fofana spinge in vetta il Lens. Aspettando Psg e Marsiglia

FRANCIA - Notte da sogno per il Lens, solo in vetta aspettando i match del Psg, impegnato in casa con il Monaco nel derby di Francia, e del Marsiglia, di scena nel derby costiero con il Nizza. La squadra di Haise supera 2-1 il Rennes di Genesio nell'anticipo serale del sabato di Ligue 1 con l'ex Udinese Fofana in gol. Nell'altro match in programma, successo di misura dell'Auxerre sullo Strasburgo.