Ligue1, tracollo del Monaco! Il Troyes padrone di Montecarlo

TORINO - Sconfitta pesantissima per il Monaco che crolla in casa contro il Troyes. I monegaschi, nonostante il vantaggio iniziale, hanno perso in malo modo la sfida odierna. Successi per il Lione e il Montepellir rispettivamente contro l'Auxerre e l'Ajaccio. Il Reims batte in trasferta l'Angers, termina in parità Strasburgo-Nantes.

Angers-Reims 2-4

Successo in trasferta del Reims che supera per quattro a due l'Angers. Partita ricca di emozioni con gli ospiti che trovano il doppio vantaggio nel primo tempo con Munetsi e Ito. Nella ripresa l’Angers trova il pareggio grazie alle reti di Boufal e Hunou. Ma i padroni di casa - una volta trovata la doppia superiorità numerica per due espulsioni degli avversari - crollano inaspettatamente. Il Reims torna avanti a venti minuti dal termine con Balogun, e mettono al sicuro il risultato la novantesimo con il gol di Flips.

Lione-Auxerre 2-1

Vittoria legittima del Lione che mantiene il passo contro l'Auxerre. I padroni di casa trovano il vantaggio a ridosso della mezz’ora con Tete, e raddoppiano a venti minuti dal termine grazie alla rete di Toko Ekambi. L’Auxerre accorcia le distanze a dieci minuti dal termine con un gol di Autret. Ma da quel momento in poi, i padroni di casa tornano a gestire la partita senza correre ulteriori rischi.

Lione-Auxerre 2-1 tabellino e statistiche

Monaco-Troyes 2-4

Tonfo interno del Monaco che cade in casa contro il Troyes. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo dieci minuti con Maripan, ma poco dopo il Troyes riporta in equilibrio il risultato grazie a Tardieu. Un’ingenuità di Maripan costa al giocatore il cartellino rosso: e a questo punto la partita cambia. Gli ospiti trovano il vantaggio nel recupero del primo tempo con Odobert. E nella ripresa implementano il vantaggio con Balde. Il Gol di Fofana riporta sotto i padroni di casa a metà ripresa, ma Salmier blinda il risultato con il quarto gol.

Monaco-Troyes 2-4 tabellino e statistiche

Montpellier-Ajaccio 2-0

Il Montpellier batte l’Ajaccio per due a zero al termine di una partita piuttosto spigolosa. I padroni di casa trovano il vantaggio al 28’ grazie aut gol di Nordin. Poco prima dell’intervallo gli ospiti restano in dieci, ma Omlin si fa a sua volta espellere ristabilendo la parità numerica in mezzo al campo. Nella ripresa i padroni di casa riescono a gestire il vantaggio trovando il gol del raddoppio a un quarto d’ora dal termine con Wahi.

Montpellier-Ajaccio 2-0 tabellino e statistiche

Strasburgo-Nantes 1-1

La sfida tra Strasburgo e Nantes termina in parità. Diallo porta avanti i padroni di casa al 28’ del primo tempo, con un gran colpo di testa. La partita sembra essere al sicuro, ma gli ospiti trovano il pareggio a cinque minuti dal termine con Mostafa che - da fuori area - trova l’angolo giusto per infilare il portiere Sels.

Strasburgo-Nantes 1-1 tabellino e statistiche

Ligue1 classifica