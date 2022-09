Psg, Galtier già pensa alla Juve: "A Nantes farò turnover"

PARIGI (FRANCIA) - Alla vigilia della trasferta di campionato a Nantes la testa di Christophe Galtier è già rivolta alla Juventus dei due ex Di Maria e Paredes , avversaria del Psg martedì prossimo (6 settembre) al ' Parc de Princes ' nella prima giornata dei gironi di Champions League : "Sono soddisfatto della partita vinta contro il Tolosa (vinta 3-0, ndr) e di chi non aveva giocato molto dall'inizio - ha detto il tecnico dei parifini in conferenza stampa -. Siamo alla terza partita in sei giorni e ci saranno ovviamente dei cambiamenti nella formazione titolare , in vista di martedì ma anche della serie che si presenta".

Le gerarchgie tra i pali

E proprio in vista della Champions l'allenatore dei parigini si mostra fiducioso: "Ho un gruppo di qualità, come gli ultimi due giocatori che si sono appena uniti a noi (l'ormai ex napoletano Fabian Ruiz e Carlos Soler, ndr)". Galtier ribadisce poi la gerarchia tra i pali, immutata nonostante la permanenza del 35enne costaricano Keylor Navas, che era stato corteggiato dal Napoli e sembra ora destinato a mesi di panchina: "Il fatto che sia rimasto non cambia le cose: il numero uno è Gigio (Donnarumma, ndr). Ma con il mercato chiuso non dovrò più preoccuparmi se sia il caso di far giocare qualche partita a Navas per evitare squalifiche e infortuni".

