Ligue 1, Marsiglia all'italiana: è primato con i gol di Gerson e Sanchez

AUXERRE (Francia) - Il sesto turno di Ligue 1 si apre con la vittoria dell'Olympique Marsiglia , che passa sul campo dell'Auxerre e issandosi momentaneamente da solo al comando della classifica in attesa del risultato di Nantes-Psg , in programma alle 21.

Un gol per tempo: apre Gerson, chiude Sanchez

Nessun problema per la squadra di Tudor, che si impone con un gol per tempo. Sblocca il risultato al 7' Gerson, ex di Roma e Fiorentina; nella ripresa è l'ex interista Alexis Sanchez, entrato in campo allo scoccare dell'ora di gioco al posto dell'altro ex giallorosso Under, a chiudere il conto all'84' con la rete del raddoppio.

Auxerre-Marsiglia 0-2: tabellino e statistiche

Ligue 1, la classifica

