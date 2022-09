Ligue 1, il Reims rallenta il Lens. Super Lille a Montpellier

REIMS (Francia) - Domenica della 6ª giornata della Ligue 1 con il Lens 3° in classifica che rallenta sul campo del Reims. Padroni di casa che sbloccano le marcature al 71' con Bologun dopo che gli ospiti sono rimasti in 10 (espulsione di Machado, appena entrato). All'81' però il Lens riesce a strappare il pareggio per 1-1 con la rete di Openda. A Montpellier il Lille domina 3-1 prendendosi anche il momentaneo 5° posto in classica: ospiti trascinati dalla doppietta di David (41' e 94'). Infine a 10 punti arriva anche il Lorient vincente in trasferta sul campo dell'ultima in classifa, l'Ajaccio, per 1-0 (Ouattara al 51').