Ligue 1, l'Auxerre di Niang crolla in casa: il Lorient vince e vola in testa

AUXERRE (FRANCIA) - Vittoria esterna per il Lorient, che si impone 3-1 sul campo dell'Auxerre ed ottiene la sesta vittoria su otto turni di campionato. Gli uomini di Le Bris raggiungono in vetta alla classifica la coppia formata da Paris Saint Germain e Marsiglia. Le reti degli spoiti (siglate da Outtara, Moffi e Le Fee), sono arrivate tutte nel primo tempo. L'Auxerre ha accorciato le distanze ad inizio ripresa, ma non è riuscito a rientrare in partita.