Ligue 1, il Marsiglia di Tudor frena con il Rennes. Nizza ko con l'Angers

REIMS (Francia) - La domenica pomeriggio dell'8ª giornata di Ligue 1 si apre con il successo in trasferta del Monaco , che vola a quota 14 punti in classifica. Nonostante la recente sconfitta in Europa League contro gli ungheresi del Ferencvaros (1-0) la formazione monegasca vive un splendido momento di forma in campionato. Dopo i pesantissimi successi contro il Nizza (1-0) e il Lione (2-1) gli uomini di Clement si impongono anche sul Reims dello spagnolo Oscar Garcia , che schiera nel suo undici titolare il difensore scuola Inter Gravillon . La gara termina con un netto 3-0, le marcature arrivano tutte nel secondo tempo. Il gol del vantaggio degli ospiti, in superiorità numerica dal 22' del primo tempo per via dell'espulsione di Locko , arriva al 47' e porta la firma di Golovin . Il raddoppio arriva invece all'87', con Minamino , mentre il tris è del solito Ben Yedder , al 90'. Momento non esaltante per la squadra di casa, che incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo il Tolosa (1-0) e resta ferma a quota 6 punti in campionato. Inoltre, a peggiorare la situazione, c'è anche un dato piuttosto preoccupante sui cartellini rossi: il Reims infatti ha concluso 6 partite su 8 di questo campionato in inferiorità numerica.

Il Marsiglia di Tudor pareggia 1-1 con il Rennes

Tra le mura casalinghe del Velodrome il Marsiglia di Igor Tudor pareggia 1-1 contro il Rennes. Nell'undici titolare dei padroni di casa trovano spazio dal 1' l'ex interista Alexis Sanchez e gli ex Roma Pau Lopez e Veretout. Nella formazione ospite invece Génésio affida le chiavi della difesa all'ex Bologna Theate. Fa tutto Guendouzi, croce e delizia: al 25' l'ex centrocampista dell'Arsenal insacca nella propria porta un clamoroso autogol, che vale l'1-0 dei rossoneri, ma rimedia nella ripresa siglando l'1-1 al 52'. Il Marsiglia sale dunque a 20 punti in classifica, mentre il Rennes va a quota 12.

Il Nizza senza Ramsey va ko contro l'Angers

Partita immediatamente in salita per il Nizza, che dopo neanche un minuto di gioco rimane in inferiorità numerica contro l'Angers a causa dell'espulsione di Todibo. All'Allianz Riviera la squadra di Favre cade 1-0 e rimane fermi a quota 8 punti in classifica. Il gol decisivo a favore della squadra ospite, rimasta poi in dieci al 62' per via del rosso rimediato da Boufal, arriva al 43' e porta la firma di Bentaleb. Tra i rossoneri assente Ramsey, nemmeno convocato. 90' per l'ex juventino Lemina. Solo panchina per Mattia Viti.

Colpo del Troyes: 3-1 al Clermont!

Il Troyes del talento interista Agoumé batte 3-1 in trasferta il Clermont dell'ex romanista Gonalons e sale a 10 punti in classifica agganciando proprio i rivali di giornata. Al vantaggio dei padroni di casa realizzato da Gastien al 4' risponde il trascinatore Baldé con una doppietta, al 23' e al 54'. All'83' c'è spazio anche per il tris degli ospiti, siglato da Ripart.

L'Ajaccio stende il Brest in trasferta

Nella zona rossa della classifica l'Ajaccio piazza il colpo superando per 1-0 il Brest in trasferta e sale a quota 4 punti. La squadra di Pantaloni rimane ultima, ma con questi 3 punti riesce ad andare a -1 proprio dal Brest e dallo Strasburgo (sconfitto ieri dal Montpellier), fermi a 5.

