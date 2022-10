Psg, fermato in casa del Reims. Ramos perde la testa: espulso

REIMS - Secondo pareggio di fila per il Psg che, dopo l'1-1 in Champions League contro il Benfica, viene fermato in campionato in casa del Reims. Allo Stade Auguste Delaune finisce senza reti una partita con Donnarumma autore di interventi provvidenziali per difendere la sua porta e con Neymar che si divora in due occasioni il gol. Si è reso protagonista, in negativo, Sergio Ramos. Il difensore spagnolo viene ammonito per proteste su un presunto rigore per fallo su Sarabia, poi perde la testa: finisce quasi faccia a faccia con l'arbitro e viene espulso, continuando a protestare durante l'uscita dal campo. Sarà da valutare l'entità della squalifica. Il Psg rimane comunque in testa alla classifica e si porta a +3 sul Marsiglia di Tudor.