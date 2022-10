Tudor, rabbia Marsiglia: "Ma come si fa a perdere così?" VIDEO

MARSIGLIA (FRANCIA) - E' un Igor Tudor furioso quello che commenta la sconfitta casalinga del suo Marsiglia contro l'Ajaccio. Un ko per 2-1 pesantissimo per le ambizioni dell'Om che non riesce ad approfittare della frenata del Paris Saint-Germain a Reims per agganciarlo in vetta alla Ligue 1: "Noi, anche giocando male, dovevamo vincere: perché tu sei secondo, loro ultimi. Ho avuto la sensazione che se la partita fosse durata 200 minuti, non ce l'avremmo fatta comunque", sottolinea Tudor. "Quando si perde in casa, con questa prestazione, hai mille pensieri per la testa ma ora è tardi", commenta amareggiato l'allenatore croato.