Ligue 1, Lorient frena contro il Reims: 0-0

LORIENT (Francia) - Il sabato dell'undicesima giornata della Ligue 1 si apre con il sorprendente pareggio casalingo del Lorient (2° in classifica) contro il Reims al terzo pareggio consecutivo. Allo Stade du Moustoir il match finisce a reti inviolate (0-0) malgrado i padroni di casa abbiano giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Lopy. Il Lorient (26 punti) vede dunque fermarsi a 6 la striscia di vittorie consecutive dando l'opportunità al Paris Saint-Germain (26 punti) di riprendersi la vetta solitaria ospitando domenica l'Olympique Marsiglia (23 punti) di Tudor.