Neymar beffa Tudor: il Psg batte 1-0 il Marsiglia

PARIGI (Francia) - Il Psg ringrazia il gol di Neymar nel recupero del primo tempo e batte 1-0 il Marsiglia nel Classique del Parco dei Principi valido per l' 11ª giornata di Ligue 1 : non riesce così a Tudor il tentativo di aggancio a Pochettino, che sale a 29 punti in vetta solitaria e che va a +6 sulla squadra del tecnico croato (che scivola al 4° posto). In ombra Alexi Sanchez e l'ex romanista Veretout , entrambi sostituiti nel secondo tempo, mentre l'ex Napoli Fabian Ruiz partecipa attivamente alla rete del brasiliano lanciando in contropiede Mbappé. Decisivo anche Donnarumma con un grande intervento su Clauss che salva il risultato.

Pau Lopez si arrende solo a Neymar: 1-0 Psg

Verratti e Fabian Ruiz dal 1' a dirigere il centrocampo di Pochettino, che si affida al solito trio Messi-Neymar-Mbappé per scardinare la difesa di Tudor. Il tecnico croato schiera invece Alexi Sanchez come unica punta e gli ex Roma Veretout e Pau Lopez in mediana e fra i pali. In avvio di primo tempo il protagonista assoluto è proprio l'ex estremo difensore giallorosso: al 5' respinge un sinistro di Messi in angolo, tre minuti dopo fa altrettanto con Hakimi e al 18' si supera sul destro di Mbappé lanciato a rete. Scalda i guanti anche Donnarumma che al 20' blocca un tiro dal limite di Harit, ma ancora Lopez salva i suoi al 27' allungandosi su un tiro di Mbappé deviato da un difensore. Al 35' è invece la traversa a salvare il Marsiglia: sfortunato Messi a colpire il legno con un calcio di punizione dal limite. Nel recupero, però, il Psg passa in vantaggio: Verratti ruba palla a centrocampo, Fabian Ruiz lancia Mbappé che si accentra e serve un assist al bacio al centro dell'area per Neymar: un gioco da ragazzi per il brasiliano battere Lopez di piatto destro.

Donnarumma salva il risultato, rosso a Gigot: vince il Psg

Nel secondo tempo, ad entrare in campo con maggior piglio offensivo, è il Marsiglia, con Donnarumma che dopo tre minuti devia in angolo il tentativo ravvicinato di Mbemba. Ancora l'ex portiere del Milan è decisivo poco dopo, fermando in uscita il tiro quasi a botta sicura di Clauss. Al 60' è invece Verratti ad andare vicino al gol, con Pau Lopez che si fa trovare però pronto sul tiro ravvicinato dell'azzurro. La gara si mette in salita per Tudor al 71': brutto fallo di Gigot su Neymar, con l'arbitro che estrae il rosso diretto e lascia il Marsiglia in dieci uomini. Al 79' Messi riceve in area, si coordina per il tiro e calcia in porta: il pallone esce però di un soffio sopra la traversa.