Psg-Marsiglia 1-0: guarda gli highlights della partita

La corsa del Psg è inarrestabile: la squadra di Galtier si aggiudica le Classique superando 1-0 il Marsiglia di Tudor grazie alla rete di Neymar nel recupero della prima frazione di gioco. Grandi emozioni al Parco dei Principi, con i padroni di casa che colpiscono anche una traversa con Lionel Messi. Per i parigini, ancora imbattuti in questa stagione, si tratta della nona vittoria in Ligue 1 - gli unici due pareggi sono arrivati contro Monaco (1-1) e Reims (0-0). Mbappé e compagni salgono a quota 29 punti in classifica, a +3 dal sorprendente Lorient. Brutta battuta d'arresto invece per l'OM di Igor Tudor che, dopo il ko interno contro l'Ajaccio (2-1) nell'ultimo turno, incassa la seconda sconfitta in campionato.