Ligue 1, Mbappé e Messi show: il Psg affonda l'Ajaccio

PARIGI (Francia) - Inarrestabile il Psg che passa per 3-0 sul campo dell'Ajaccio, resta imbattuto in stagione e consolida la vetta della Ligue 1. Il primo squillo degli ospiti è di Messi che su punizione impegna il portiere avversario alla respinta. Al 24', la Pulce decide di indossare i panni dell'assist man, palla perfetta per Mbappé che sblocca il risultato. Prima dell'intervallo sfiora per due volte il raddoppio la squadra di Galtier: Mbappé prima e Fabian Ruiz poi sbagliano di pochi centimetri. Nella ripresa il Psg continua a provarci con Renato Sanches e il solito nuymero 7, la difesa dell'Ajaccio resiste mantenendo aperta la gara. Al 72', infatti, serve Donnarumma per evitare il pareggio su conclusione di Belaili. Il finale è però tutto per lo show di Mbappè e Messi: il francese illumina con il tacco per l'argentino in occasione del raddoppio, mentre i ruoli si invertono in occasione del terzo gol. Tris per Galtier che infila il 10° successo in 12 giocare salendo a quota 32, affondano gli isolani fermi al 18° posto con 8 punti.