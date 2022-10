Spettacolo tra Lilla e Monaco: Fonseca vince 4-3. Il Lorient frena, il Psg scappa

LILLA (Francia) - Spettacolare 4-3 tra Lilla e Monaco con a formazione di Fonseca che guadagna tre punti preziosi in chiave Champions. L'ex tecnico della Roma fa festa grazie alla rete decisiva di Bamba, arrivato dopo la doppietta di Cabella e la rete di Alexsandro. Per i monegaschi a segno Henrique, Disasi e Ben Yedder. iIl Lorient, primo inseguitore del Psg , rallenta la sua corsa sul campo del Troyes e vede la formazione di Galtier allungare in vetta sul +5. Arancioneri avanti sotto per ben duevole e per due volte capaci di recuperare sugli avversari che guadagnano un punto prezioso in chiave salvezza. Lilla-Monaco

Troyes-Lorient, tabellino e statistiche

Ligue 1, gli altri risultati

Negli altri incontri del 12° turno di Ligue 1, il Rennes passa per 2-1 sul campo dell'Angers grazie ad un rigore di Majer al 92' che vale il sorpasso in classifica al Marsiglia di Tudor al 4° posto. Colpo del Brest che piega per 3-1 il Clermont, un successo importante in zona salvezza come quello del Reims che vince lo scontro diretto contro l'Auxerre (2-1). Pareggio per 1-1 tra Nizza e Nantes con rete decisiva per i rossoneri al 96' e finale incandescente, 2-2 tra Tolosa e Strasburgo.

Ligue 1, la classifica