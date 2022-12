Psg, l'annuncio ufficiale: l'ex presidente Juve Blanc lascia il club

Psg, il saluto di Al-Khelaifi

Nella nota sono presenti anche le parole del Presidente e CEO Nasser Al-Khelaifi: "Ringraziamo sinceramente Jean-Claude per il suo fantastico contributo alla storia e al successo del Paris Saint-Germain in tutti questi anni. Il club si è sviluppato enormemente durante questo periodo. Ora siamo in una perfetta posizione per portare la società al livello successivo, con il supporto del nuovo team dirigenziale che sarà annunciato in seguito. Auguriamo a Jean-Claude tutto il meglio per la sua prossima sfida professionale nel 2023. Se ne va con la nostra gratitudine e rimarrà per sempre parte della nostra famiglia".