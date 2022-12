Marsiglia-Tolosa 6-1: goleada e terzo posto per Tudor

Terza vittoria di fila per il Marsiglia di Tudor, che nel match valevole per la 16ª giornata di Ligue 1 si impone nettamente per 6-1 contro il Tolosa. Ad aprire le danze ci pensa il gol di Rongier al 13’, a cui sono seguiti l’autogol di Nicolaisen e le reti di Kolasinac, Payet, Under e Tavares. La squadra dell’ex Juve raggiunge così il terzo posto in classifica sfruttando il passo falso del Rennes, che è stato sconfitto 3-1 dal Reims.