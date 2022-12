Neymar espulso, gol e autorete di Marquinhos: Mbappé salva il Psg al 96'

PARIGI (Francia) - Senza Messi, fresco vincitore della Coppa del Mondo con l'Argentina, oltre a Sanches, Mendes, Kimpembe e Pembele, il Paris Saint-Germain batte 2-1 in pieno recupero lo Strasburgo penultimo in classifica dopo 16 incontri di Ligue 1. Al Parco dei Principi c'è Donnarumma, Verratti - fresco di rinnovo del contratto - nel cuore del rettangolo verde e Mbappé e Neymar a svariare sul fronte offensivo: a sbloccare il risultato, però, ci pensa Marquinhos che, al 14', devia in rete di testa il pallone scodellato in mezzo dal fuoriclasse compagno anche nella nazionale brasiliana. Il centrale ex Roma, 37' più tardi, sarà poi lo sfortunato protagonista dell'autorete del pareggio. A complicare il match dei ragazzi di Galtier ci pensa inoltre Neymar che, rimediando due ingenui cartellini gialli tra il 61' e il 63', lascia i suoi per circa mezz'ora in inferiorità numerico. A tempo scaduto, e precisamente al 96', calcio di rigore: Mbappé, come al Mondiale, è glaciale e regala al club capitolino un successo che vale quota 44 punti, otto in più del Lens impegnato domani contro il Nizza (alle prese con il "mistero Ramsey").