Mistero Ramsey, sparito dopo i Mondiali: il Nizza spiazzato

I tifosi della Juventus - particolarmente freddi nel recente post di auguri - si erano congedati da Aaron Ramsey , di fatto, lo scorso gennaio, con il semestrale prestito ai Glasgow Rangers , un'esperienza conclusasi con il rigore fallito nella finale di Europa League persa contro l'Eintracht Francoforte di Kostic. Non senza difficoltà, la dirigenza bianconera aveva 'convinto' il calciatore a rescindere il contratto al rientro alla base, in estate, con il conseguente trasferimento al Nizza , club nel quale il duttile centrocampista offensivo ha militato in questa prima parte di stagione, prima di prendere parte ai Mondiali in Qatar con la nazionale gallese.

Ramsey non torna a Nizza

"No, Ramsey non è tornato. Penso che la Coppa del Mondo sia stata difficile da digerire per lui, vedremo tra un po'. Non ho ancora parlato con lui, era molto deluso per il Mondiale. Si sta prendendo il suo tempo per riprendersi davvero, questo è tutto quello che ho da dire sulla questione", ha dichiarato il tecnico del Nizza Lucien Faivre. Ramsey, che in stagione ha messo a referto appena un gol e un assist in 16 apparizioni, difficilmente potrà rientrare nella lista dei convocati per il match di Ligue 1 con il Lens, in programma il 29 dicembre.