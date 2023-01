Messi torna e segna, il Psg vince e allunga: frena il Lens, ok il Marsiglia

Torna Messi e il Psg riparte in vetta alla Ligue 1 allungando di due lunghezze sul Lens al termine del turno 18. La formazione di Galtier batte per 2-0 l'Angers ritrovando l'argentino fresco campione del Mondo che chiude la sfida dopo il vantaggio firmato da Ekitike, il tris di Neymar lo annulla il Var. Alle spalle dei parigini frena il Lens che torna a 6 lunghezze di distanza non riuscendo ad andare oltre il 2-2 sul campo dello Starsburgo, resta terzo a -8 il Marsiglia di Tudor che piega per 2-0 il Troyes nella serata dell'esordio in maglia OM di Malinovskyi. I chiave Europa importante aggancio nello scontro diretto per il Monaco che acciuffa sul 2-2 il Lorient allo scadere. All'ultimo respiro cade a sorpresa il Rennes, chiudendo in 9 uomini sul campo del Clermont: termina 2-1 al 94' grazie alla rete di Gastien.