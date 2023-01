Sergio Ramos, scoperto il profilo Instagram segreto: di cosa si tratta

Carisma, personalità e leadership: tre caratteristiche che hanno reso Sergio Ramos uno dei difensori più forti e vincenti della storia del calcio. Un passato glorioso al Real Madrid e ora un presente tutto da scrivere al Psg, ma il difensore andaluso non ha avuto solo successo dentro il rettangolo di gioco. Al di fuori, Ramos si è reinventato, diventando un imprenditore di successo e accumulando un patrimonio multimilionario, molto più alto del guadagno da calciatore. Ma come ha fatto? Cavalli, tatuaggi e musica sono i tre grandi hobby dell'ex Blancos, ma da poco è stata svelata un'altra grande passione seguita in gran segreto e addirittura attraverso un profilo Instagram segreto.

Sergio Ramos, la passione segreta

Il programma televisivo presentato dal giornalista Sonsoles Onega, 'Y ahora Sonsoles', ha portato alla luce uno dei segreti di Sergio Ramos: Pablo Picasso. "Non potete immaginare quale sia la passione segreta di Sergio Ramos. Quasi nessuno lo sa e oggi ve lo mostriamo in esclusiva", ha annunciato Onega prima di rivelare un account Instagram che il difensore del Psg userebbe sotto pseudonimo per passare inosservato. L'account in questione è 'borninbeds', profilo seguito dalla compagna Pilar Rubio e dallo stesso Sergio Ramos, con poco più di 3.000 follower, dove vengono pubblicate immagini di varie opere d'arte del pittore spagnolo acquistate negli anni dai due. Dopo un anno di ricerche e attraverso i pochi follower della pagina, in 'Y ahora Sonsoles' sono riusciti a trovare contatti con i seguaci della coppia che non hanno voluto però confermare o smentire quanto avanzato nel programma. Un ultimo indizio però è impresso sulla pelle di Ramos: un tatuaggio sul piede collegato proprio a Picasso.