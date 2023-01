Italia ferma, il Psg di Messi invece si fa il nuovo centro galattico

TORINO - Tutti insieme appassionatamente. Rigorosamente con il caschetto protettivo in testa. Griffato, eh. Il presidente Nasser Al-Khelaifi ha infatti portato il Psg a vedere il nuovo centro sportivo che sta nascendo in località Poissy, a pochi chilometri da quello attuale di Camp des Longes, nei dintorni di Parigi. Lio Messi, Neymar, Verratti e soci si sono soffermati a vedere i lavori e hanno posato per le foto di rito. In sintesi: l'Italia è ferma al medioevo, il resto del mondo del calcio va nel futuro.