Tudor, Sanchez non basta: il Marsiglia frena contro il Monaco

Il Marsiglia si ferma dopo sei vittorie di fila in Ligue 1. Nel match valevole per la 20ª giornata del campionato francese la squadra di Tudor non riesce ad andare oltre al pareggio casalingo contro il Monaco. Gli ospiti aprono le danze al 17', quando l'ex Roma e Fiorentina Veretout realizza un autogol che porta il Monaco avanti nel punteggio. Nelle battute iniziali del secondo tempo arriva la reazione dei padroni di casa, che trovano la rete del pareggio al 47' con l'ex Inter Sanchez. Il Marsiglia mantiene il predominio territoriale senza però sfruttarlo a dovere e la partita si chiude dunque sul risultato finale di 1-1. La squadra di Tudor fallisce così l'aggancio al Lens in classifica, mentre il Monaco resta a -5 proprio dalla formazione del tecnico ex Juventus.