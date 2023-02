Psg, Neymar e Mbappé assenti: decide Messi contro il Tolosa

PARIGI (Francia) - Nel 22° turno di Ligue 1 non sbaglia la capolista Psg che riesce ad imporsi, in rimonta, per 2-1 contro il Tolosa. Gara complessa per gli uomini di Galtier che nei primi 20' perdono Renato Sanches per infortunio e vanno sotto con la gran rete di van den Boomen. La reazione è affidata a Marquinhos, ma il Var annulla, per il vero pareggio bisogna attendere il 38' quando Hakimi sfrutta alla perfezione un varco della difesa avversaria trovando un sinistro imparabile per il portiere avversario. Ad inizio ripresa è ancora l'esterno ex Inter a rendersi protagonista, questa volta con l'assist per Messi che dal limite non perdona e ribalta il risultato. Ad un quarto d'ora dalla fine la Pulce sfiora anche il bis con un tiro al volo che esce di un soffio, poi nulla più fino al fischio finale. Gara giocata con molte defezioni dai parigini, ma con Neymar e Mbappé ai box è bastato il fenomenale argentino per conquistare i tre punti.