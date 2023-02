Ligue 1, Mbappé e Messi da record: il Psg batte il Marsiglia di Tudor 3-0

MARSIGLIA (Francia) - La 25ª giornata della Ligue 1 si chiude al Velodrome con il big-match al vertice tra l'Olympique Marsiglia ed il Paris Saint-Germain capolista che si è imposto per 3-0 portando a 8 i punti (60 a 52) di vantaggio proprio sui ragazzi di Tudor, il tutto con una superba prestazione della coppia Mbappé-Messi. I parigini sbloccano la partita e lo fanno al 25' con la strapotenza di Mbappé: distrazione della difesa OM, filtrante di Messi per il fuoriclasse francese che trafigge Lopez con un perfetto diagonale destro per l'1-0. Padroni di casa che subiscono il colpo tanto che dopo 4' arriva il raddoppio sempre sull'asse Mbappé-Messi con l'argentino che deve solo appoggiare in porta sull'assist del compagno per quella che è la sua rete numero 700 in carriera con i club! Ad inizio ripresa ancora la super coppia combina per il 3-0: assist di Messi per Mbappé a segno con un bellissimo tiro all'angolino basso di destra, gol numero 200 in tutte le competizioni per il francese con la maglia del Psg (raggiunto Edison Cavani).