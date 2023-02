Still, il Reims e la multa per farlo allenare: da Football Manager ai risultati in Ligue 1

Alzi la mano chi conosce la storia di William Still . Con ogni probabilità in pochi la sapranno, ma la sua storia è davvero particolare. Ha 30 anni ed è il più giovane allenatore in Europa, oltre che a non aver ancora ottenuto la licenza per allenare, almeno in Ligue 1. Ebbene sì, avete capito bene. Senza patentino, ma lo Stade de Riems ha deciso di affidargli la panchina della prima squadra dopo l'addio con Oscar Garcia , a cui faceva da vice fino a ottobre del 2022. La società paga una multa a ogni partita solo per il fatto di mandare in campo ad allenare il giovanissimo Still, circa 25 mila euro a partita. Una somma niente male, ma che fa capire quanto il club creda nell'allenatore. Dalla sua promozione il Reims non ha ancora perso una partita.

Still, da Football Manager alla panchina del Reims

Il discorso risultati non è la sola particolarità anche se fa parlare proprio di questo la sua storia da allenatore. Sin da giovane ha sempre capito di voler sognare il campo ma da una visuale diversa da quella del calciatore. La vocazione per la panchina gli è arrivata da una spinta, quella di Football Manager, uno dei giochi più conosciuti del calcio manageriale. Da lì la voglia di insegnare, mettere in pratica le proprie idee e creare un gruppo. Dal videogioco alla realtà, la sua avventura da tecnico inizia in Belgio. Prima nei campi giovanili e poi come vice in diverse squadre tra cui anche lo Standard Liegi, ma è al Beerschot dove fa parlare di sé. In sei mesi alla guida del club riesce a portare la squadra alla salvezza in Jupiler League. Il suo nome inizia a uscire oltre i confini del Belgio e la chiamata dello Stade de Reims arriva puntuale quanto inaspettata. Un'occasione da cogliere al volo, la preparazione delle valigie e la partenza per la Francia. L'incarico da vice di Oscar Garcia e poi la guida al timone della prima squadra.

Una scelta clamorosa dei francesi, ma ripagata sul campo dalle idee e dal gioco espresso da Still e la squadra. Una serie di risultati positivi incredibili che hanno proiettato la formazione dalla zona retrocessione a quella di metà classifica in una situazione tranquilla. Nel mezzo il doppio pareggio contro il Psg, le vittorie contro il Rennes e il Lorient. La squadra gira con numeri davvero incredibili: appena tre gol subiti nelle ultime otto partite di campionato (e soltanto 1 da Messi&Co) e 13 gol segnati. Il Reims viaggia in acque tranquille con una salvezza quasi raggiunta grazie a Still. Dalla cameretta di casa e giocare a Football Manager al Reims: William Still, l'enfant prodige della panchina, in attesa di completare il percorso da allenatore e ottenere la licenza Uefa. Ancora una volta il calcio riesce a regalarci una storia da raccontare,