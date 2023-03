Psg, Hakimi accusato di stupro: aperta l’inchiesta

PARIGI (Francia) - Secondo quanto ha fatto sapere la procura di Nanterre, alla periferia di Parigi, Il terzino del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, è stato messo sotto inchiesta per stupro. Indagato dallo scorso fine settimana, il 24enne ex giocatore dell'Inter è stato interrogato e messo in libertà vigilata.