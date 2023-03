Psg, Neymar shock: stagione finita, dovrà operarsi

PARIGI (Francia) - La stagione 2022-23 di Neymar Jr. è finita. La stella brasiliana del Paris Saint-Germain è costretta ad operarsi alla caviglia come riportato nel comunicato ufficiale dal club parigino: "Neymar Jr ha subito una serie di casi di instabilità alla caviglia destra negli ultimi anni. Dopo l'ultima distorsione del 20 febbraio, lo staff medico del Paris Saint-Germain ha raccomandato un'operazione di riparazione ai legamenti per evitare un grave rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati hanno confermato questa necessità. L'intervento verrà eseguito nei prossimi giorni presso l'ospedale ASPETAR di Doha. Ci vorranno dai 3 ai 4 mesi prima che possa tornare ad allenarsi con la squadra". Per il brasiliano una stagione da dimenticare tra la delusione del Mondiale con il Brasile (eliminato ai quarti) e questo infortunio che non gli consentrà di aiutare la squadra soprattutto in Champions League (in campo mercoledì a casa del Bayern Monaco dopo aver perso l'andata degli ottavi per 1-0). Per l'ex Barcellona la stagione 2022-23 si conclude con 29 partite e 18 gol in tutte le competizioni con la maglia del Psg.