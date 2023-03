Balogun, il Reims e il record in Ligue 1: Mbappé, Henry e l'Arsenal

"Credici". Forza di volontà, talento e una corsa verso il futuro. Folarin Balogun è senza dubbio uno dei giovani più interessanti di cui si sta sentendo parlare in questo momento. Sfrontatezza e capacità di segnare, lo sta dimostrando nella sua prima volta in Ligue 1 con lo Stade de Reims . Una squadra rivelazione non poteva che fare da contenitore a diverse storie. Da Still a Balogun . Beata gioventù per i francesi. L'allenatore ha 30 e allena senza licenza , l'attaccante ne ha 22 e ha studiato da Henry . Nato negli Stati Uniti, il viaggio di Balogun è partito presto per l'Inghilterra .

Balogun, il provino all'Arsenal e Henry

A solo 7 anni i Gunners chiesero al ragazzo di effettuare un provino con le giovanili. Allenamenti e partite, il giusto tempo per intravedere in lui qualità importanti. L'Arsenal lo convince e lui accetta, nonostante le avance del Tottenham, di entrare e studiare le orme dei campioni passati dal vecchio Highbury. Da ragazzi giocava difensore centrale, ma le sue carattersitiche lo portarono ben presto ad avanzare la sua posizione. Un cambiamento importante e quanto mai decisivo per la sua carriera vedendo come è sbocciato.

L'altro punto di svolta è rappresentato dalla conoscenza con Henry. Allenatore delle giovanili dell'Arsenal e che, dopo un colloquio, gli ha fatto capire l'importanza di credere nei suoi mezzi. "Se vuoi arrivare devi lottare". Rimboccarsi le maniche e ripagare la fiducia di chi crede in lui. Gol, tanti quelli. Oltre 60 e gli occhi attenti di Arteta non si sono fatti sfuggire le qualità del classe '01. L'esordio in Europa League e poi la prima rete contro il Molde. Nella passata stagione in prestito al Middlesbrough e poi in estate la chiamata del Reims.

Balogun insegue Mbappé

In Ligue 1 Balogun ha trovato la sua oasi felica. Cinque gol dopo sei giornate, fino ad arrivare agli attuali 16. Velocità e istinto puro, letale sotto porta e giocate degne di nota tanto da attirare su di sé tutte le attenzioni. Una stagione da record per Folarin, diventato il più giovane calciatore ad arrivare a quota sedici gol in Ligue 1 alla prima stagione. Numeri da capogiro e che punta a migliorare in questo finale di stagione. Sì perché è al terzo posto nella classifica marcatori a sole tre lunghezze da Mbappé. La voglia è quella di avvicinarlo e, perché no, superarlo. Lui che al Parco dei Principi ha soffiato la scena proprio al trio di stelle del Psg. Balogun è finito sotto ai riflettori e non ha certo voglia di fermarsi: Arteta lo osserva interessato e Still si gode il suo diamante.