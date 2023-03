Ligue 1, il Lens vince e scavalca il Marsiglia di Tudor: è secondo

I gol di Alexsandro e Bayo consentono al Lille di espugnare per 2-0 il campo del Tolosa nel 28° turno del campionato di Ligue 1. La sfida, nel primo tempo è stata anche sospesa per un paio di minuti per via del forte maltempo. Con questo successo il Lille sale a 49 punti in classifica, mentre il Tolosa resta fermo a quota 35. Vittoria casalinga invece per il Lens contro l'Angers: finisce 3-0 con la rete di Fofana e la doppietta di Openda. Il Lens supera così il Marsiglia (impegnato nel posticipo domenicale con il Reims) e sale al secondo posto con 57 punti mentre l'Angers rimane in ultima posizione a quota 10.