Il Psg cade ancora, vince il Lione: Lens e Marsiglia a -6

Monaco, folle 4-3 contro lo Strasburgo

Vittoria in rimonta per il Monaco che in casa supera per 4-3 lo Strasburgo. Nel primo tempo apre le danze Vanderson, la risposta degli ospiti arriva con Mothiba e poi l'autogol di Maripan manda tutti all'intervallo sull'1-2. Nella ripresa Ben Seghir, Diop e Fofana ribaltano il risultato, portando il parziale sul momentaneo 4-2, la rete messa a segno nel recupero da Diallo serve solo a rendere meno amara la sconfitta. Il Lille che tra le mura amiche batte 3-1 il Lorient. Apre le danze Cabella per i padroni di casa che raggiungono l'intervalo sull'1-0. Nella ripresa Kone riporta il risultato in parità per il Lorient al 77'. Due minuti dopo Abergel riceve il secondo cartellino giallo di giornata e gli ospiti restano in inferiorità numerica con Zhegrova tra l'89' e il 91' che mette a segno la doppietta del definitivo 3-1. Finisce 1-1 il match tran Angers e Nizza, vittoria casalinga in rimonta per il Clermont che batte 2-1 l'Ajaccio; sorride anche il Brest che vince 3-1 contro il Tolosa, tris anche per il Reims che affonda il Nantes.

Ligue 1, la classifica