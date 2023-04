Il Psg non segna più: seconda sconfitta e Messi fischiato

Ligue 1 riaperta e fischi a Messi: il momento no del Psg

In Francia il Psg è abituato a dominare i campionati e spesso questa è stata la stessa arma che ha ferito più volte il club in Champions League. Nel momento più importante della stagione i campioni non hanno risposto presente, soprattutto in Europa dove non sono mai entrati in partita contro il Bayern Monaco. Una ferita troppo ampia che ha insanguinato anche il percorso in campionato. I parigini hanno perso la seconda partita consecutiva (la terza in quattro partite, in tutte le competizioni), contro il Lione, ancora una volta senza fare gol. Lo sciopero degli attaccanti. I tifosi non li hanno perdonati. Primo posto? Poco conta quando Messi perde 26 palloni in una partita. Anche l'argentino è stato sommerso dai fischi, ancora prima del suo ingresso in campo. Anche gli italiani Verratti e Donnarumma hanno subito questa fase calante, con il primo che ha commesso un errore decisivo agli ottavi di Champions e il secondo spesso disattento, come contro il Lione, in occasione del rigore causato e poi sbagliato da Lacazette. Un quadro che rappresenta la situazione che sta vivendo il Psg. Un problema che ha descritto bene anche Blanc: "Quando il Psg esce dalla Champions per i tifosi finisce la stagione e si pensa già alla prossima. Tutto è focalizzato su questo obiettivo". Campionato snobbato per eccesso di differenza tecnica. Anche se il pericolo è dietro l'angolo. Il Lens di Openda ci crede e può sognare considerando che i loro rivali storici del Lilla hanno compiuto lo stesso miracolo nella stagione 2020-2021. Il Marsiglia di Tudor e Sanchez osserva. Di colpo la Ligue 1 ha di nuovo un copione valido, soprattutto se Galtier non riuscirà a guarire la propria squadra. E al momento nello spogliatoio in troppi hanno il mal di pancia.