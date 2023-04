Lacazette e un'autorete lanciano il Lione: Tolosa ko 2-1

TOLOSA (Francia) - Con un gol di Lacazette e un'autorete nel finale il Lione espugna Tolosa e si porta - almeno provvisoriamente - a -2 dalla zona Europa. L'Olympique, infatti, passato in vantaggio al 34' con il calcio di rigore realizzato dall'ex Arsenal, subisce dopo soli tre minuti il gol del pareggio di Aboukhlal e, per portare a casa la posta massima, ringrazia la sfortunata deviazione di Logan Costa verso la propria porta all'88'.

Tolosa-Lione 1-2: in campo 'l'oriundo' Cherki

Il tecnico del Lione, l'ex Napoli ed Inter Laurent Blanc, rinuncia a Jerome Boateng e - per 81 minuti - al vecchio pallino della Juventus Aouar, prossimo al passaggio a parametro zero alla Roma, ma non a Rayan Cherki, l'italo-franco-algerino autore sin qui di una stagione strepitosa ed attenzionato dal ct della Nazionale Roberto Mancini. Proprio quello che potrebbe essere il nuovo oriundo della selezione azzurra è grande protagonista in occasione del sorpasso nel finale, con l'assist per Lacazette, prima della deviazione fatale di Costa.