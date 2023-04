Mbappé-Messi show: il Paris Saint-Germain domina il Lens

PARIGI (Francia) - Il sabato della 31ª giornata della Ligue 1 si chiude al Parco dei Principi di Parigi con il big-match al vertice tra il Paris Saint-Germain (1°) contro il Lens (2°) con i parigini che hanno vinto per 3-1 allungando a +9 (72 a 63). Partita decisa dall'espulsione diretta al 19' di Abdul Samed, in superiorità numerica è stata solo questione di tempo prima che il Psg prendesse le redini del match e lo ha fatto in 8 minuti nel segno di Vitinha: al 31' serve a Mbappé l'assist per la rete dell'1-0 e poi al 37' trafigge da fuori area Samba per il 2-0 parigino. Al 39' va in scena lo show dei fenomeni: dai-e-vai tra Messi e Mbappè con il francese che serve di tacco no-look l'argentino gelido sotto porta per il tris. Nel secondo tempo gli ospiti trovano il "gol della bandiera" con il rigore trasformato da Frankowski.